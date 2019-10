Rekabet Kurulu İstanbul'daki taksimetrelere gelen zamdan sonra taksimetre şirketlerine ilişkin soruşturma başlattı. İstanbul'da bulunan 5 taksimetre şirketine satış ve değişim faaliyetlerinde fiyatları birlikte belirledikleri iddiasıyla ilgili Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan ön araştırmanın ardından soruşturma başlatıldı.

Alberen Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Atak Taksi Elektronik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Ata Taksimetre Muayene Servisleri Ltd. Şti.,

Paşa Taksimetre Ltd. Şti., Tetaş Elektronik Ltd. Şti. soruşturma kapsamına alındı.

İstanbul ilinde taksimetre satışı ve değişimi faaliyetinde bulunan teşebbüslerin fiyatları birlikte belirledikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 26.09.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

