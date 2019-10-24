Ingenico Group, iWE280 model seyyar YazarkasaPOS cihazını başlattığı kampanya kapsamında 600 lira indirimle KDV dahil bin 699 liraya sunuyor. Müşterilerden gelen geri bildirimleri her zaman önemsediklerini belirten Ingenico Türkiye Genel Müdürü Alpay Sidal, "iWE280 model seyyar YazarkasaPOS cihazımızda başlattığımız kampanyayı 31 Mart'a kadar devam ettirerek esnafa destek olma arzusundayız" dedi.
- Ekonomi
- 24.10.2019
- Gazete
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