EYT yasası çıkacak mı? EYT konusunda önemli gelişmeler olup olmadığı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. EYT konusunda uzmanlardan açıklamalar gelmiş, üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceği bildirilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmesinin ardından EYT için umutlu bekleyiş başlamıştı. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT Meclis'e geldi mi? EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim? İşte 24 Ekim EYT'de son durum...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı.