Haksız tahsilata fren geldi Doğalgaz dağıtım sektörüne yönelik iki önemli karar, dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre; doğalgaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek.

D oğalgaz dağıtım sektörüne yönelik iki önemli karar, dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre; doğalgaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek. Sayacın daha uzun süreyle bozuk olduğunun tespit edilmesi durumunda dahi dağıtım şirketi 1 yıldan fazla borç tahakkuk ettiremeyecek. Sayaçların arızalı olduğunun tespiti, dağıtım şirketinin inisiyatifine bırakılmayacak. Sanayi Bakanlığı veya akredite edilmiş yetkili istasyonların raporları esas alınacak. TÜM MANŞETLER