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  • 24.10.2019 21:37
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 21:37

Faizde düşüş müjdesi! Vakıfbank, TEB, Ziraat, Garanti, Halkbank, Denizbank,

Bugün Merkez Bankası tarafından faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası'nın kararının açıklanmasının ardından gözler bankalardan yapılacak açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda bankalar tarafından faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın kararının ardından bankalar peş peşe faiz indirim kararı alınmıştı. Peki, Vakıfbank, TEB, Ziraat, Garanti, Halkbank, Denizbank, ne kadar oldu? İşte güncel faiz oranları...

En uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar

Merkez Bankası tarafından faiz kararı duyuruldu. Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte bankaların kredi faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Yakın bir süreçte konut kredilerindeki indirimler, anında gayrimenkul sektörüne olumlu şekilde yansıdı. İşte Vakıfbank, TEB, Ziraat, Garanti, Halkbank, Denizbank, İş Bankası kredi faiz oranı...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.35
Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.25

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