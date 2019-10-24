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  • 24.10.2019 19:40
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 19:40

de son durum ne? ? Maaşlar artacak mı?

Ülkemizdeki yüz binlerce memuru yakından ilgilendiren hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla hakkında araştırmalar artış göstermeye başladı. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? ? Maaşlar artacak mı? İşte merak edilen detaylar...

3600 ek göstergede son durum nedir?

1 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte akıllara gelen konulardan birisi de 3600 ek gösterge oldu. Yüz binlerce kamu çalışanı 3600 ek göstergenin Meclis gündemine gelip gelmeyeceğini merak ediyor. 3600 ek göstergenin yasalaşması halinde memurların maaş ve emekli ikramiyelerinde iyileşme yaşanacak. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? İşte 3600 ek göstergede son durum...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

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