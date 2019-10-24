1 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte akıllara gelen konulardan birisi de 3600 ek gösterge oldu. Yüz binlerce kamu çalışanı 3600 ek göstergenin Meclis gündemine gelip gelmeyeceğini merak ediyor. 3600 ek göstergenin yasalaşması halinde memurların maaş ve emekli ikramiyelerinde iyileşme yaşanacak. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? İşte 3600 ek göstergede son durum...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.