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  • 23.10.2019 07:03
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 07:03

son durum! Bugün ve oldu? 23 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Suriye operasyonu sonrası 5.93 seviyesine kadar yükselen geçen hafta yeniden 5.7580'e kadar geriledi. Dün 5.85 bandında başlayan dolar/TL gün içinde sınırlı geriledikten sonra bugüne 5,8047 seviyesinde başladı. Peki, bugün ve oldu? İşte 23 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

Dolar/TL son dakika... Dolar/TL jeopolitik gelişmeler ve TCMB'nin yüksek bir faiz indirimi yapabileceğine dair fiyatlamalarla baskı altında kalmayı sürdürüyor. Piyasalarda Erdoğan-Putin görüşmesi takip edildi. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.8228 lira ve en yüksek 5.8647 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 23 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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