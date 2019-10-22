Dolar/TL son dakika... Dolar/TL jeopolitik gelişmeler ve TCMB'nin yüksek bir faiz indirimi yapabileceğine dair fiyatlamalarla baskı altında kalmayı sürdürüyor. Piyasalarda Erdoğan-Putin görüşmesi takip edildi. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.8228 lira ve en yüksek 5.8647 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 23 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

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