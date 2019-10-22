İnşaat sektörü hareketleniyor

İnşaat sektöründe son yıllarda yaşanan durgunluğun ardından yeniden hareketlenmeye başladığını belirten Cahit Genç şu açıklamalarda bulundu;

SEKTÖR CANLANIYOR

Bilindiği üzere son yıllarda ve özellikle de 2018'de kredi faizleri tavan yapmıştı. Bankalar faizleri arttırınca doğal olarak insanlar kredi çekemiyor ve bırakın yatırım için konut almayı içinde yaşayabilecekleri konutları da alamaz duruma geldi. Bu da konut alacak vatandaşı, gayrimenkulcüleri, inşaat firmalarını ve bunları besleyen yüzlerce tedarikçiyi zor duruma düşürdü. Geçtiğimiz aylarda kredi faizlerinin düşmesiyle sektör yavaş yavaş canlanmaya başladı. Bu da tekrar istihdam alanları yaratmayı sağladı. İnşaat sektörünün birçok alt kolu mevcut. Yapıyı oluşturan yüzlerce alt kol var. Sektör sadece demir, çimento ve tuğladan ibaret değil. Seramikçisinden, muslukçusuna, elektrik tesisatçısından laminantçısına kadar yüzlerce iş kolu var. Dolayısıyla sektör çok geniş. Buradaki canlanma birçok iş alanında istihdam yaratıyor.

İNŞALLAH KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Özellikle son aylarda ekonomide atılan adımlarla enflasyon son 1.5 yılın en düşük seviyesine indi. Devlet bankalarının başını çektiği furyada özel bankalar da konut kredi faizlerini gittikçe düşürmeye devam ediyor. Buna henüz tam anlamıyla katılmayan diğer özel bankalar da eklenince sektör biraz daha hareketlenecektir. Bu gerçekleşirse kötü günleri hızla geride bırakacağımızı düşünüyorum.