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Çinliler’e Doğu Ekspresi turu
Yabancı lerin 'nin tüm güzelliklerini keşfetmeleri amacıyla Turistik 'nden yararlanılması öngörülüyor. , TCDD Taşımacılık ve Raytur arasındaki görüşmelerin ardından sonbaharda başlatılması düşünülen turlara Balkanlar ve 'den gelecek 50 bini aşkın turistin katılımı bekleniyor. THY'nin getireceği turistler ekspresle hem Türkiye'nin doğusunu gezecek hem de YHT aktarmasıyla ve 'i görebilecek. Turda Ankara, İstanbul ve Kapadokya da yer alacak.

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