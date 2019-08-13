Yabancı turistlerin Türkiye'nin tüm güzelliklerini keşfetmeleri amacıyla Turistik Doğu Ekspresi'nden yararlanılması öngörülüyor. THY, TCDD Taşımacılık ve Raytur arasındaki görüşmelerin ardından sonbaharda başlatılması düşünülen turlara Balkanlar ve Çin'den gelecek 50 bini aşkın turistin katılımı bekleniyor. THY'nin getireceği turistler ekspresle hem Türkiye'nin doğusunu gezecek hem de YHT aktarmasıyla Konya ve Eskişehir'i görebilecek. Turda Ankara, İstanbul ve Kapadokya da yer alacak.
- Ekonomi
- 13.08.2019
- Gazete
Çinliler’e Doğu Ekspresi turu
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