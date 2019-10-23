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  • 23.10.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 17:47

nasıl alınır? Annelere aylık 650 TL başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir süre önce proje kapsamında annelere 650 liralık kreş desteği sağlanacağı duyurulmuştu. Şu an 7 pilot ilde başlayan başvurularının nasıl yapıldığı hakkında araştırmalar araştırılmaya başlandı. Peki, çalışan annelere kreş desteği nasıl alınır? Annelere aylık 650 TL başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Çalışan annelere kreş desteği nasıl alınır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Avrupa Birliği ile ortak bir şekilde hazırlanan "Çalışan annelere kreş desteği" projesi hakkındaki detaylar merak ediliyor. Milyonlarca çalışan anne şimdi "Çalışan annelere kreş desteği nasıl alınır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, annelere aylık 650 TL başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte proje hakkında bilgiler...

ÇALIŞAN ANNELERE KREŞ DESTEĞİ HANGİ İLLERDE VERİLİYOR?

Çalışan annelere kreş desteği ilk olarak 7 pilot verilmeye başlanacak. Bu iller arasında Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya yer alıyor.

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