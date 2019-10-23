Dolar son dakika... Son haftalarda dalgalı seyir izleyen dolar kuru yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından düşüşünü hızlandıran ve 5,73 liraya gerileyen dolar/TL, 24 Ekim'e 5,75 civarında başladı. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.7271 lira ve en yüksek 5.8119lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 24 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...