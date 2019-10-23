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  • 24.10.2019 07:33
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 07:33

da son dakika hareketliliği! 24 Ekim ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Suriye operasyonu sonrası 5,93 seviyelere yükselen , ilerleyen günlerde kademeli olarak düşüşe geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığına ilişkin açıklamasının ardından dolar 5.72 lira düzeyine kadar geriledi. Peki, bugün ve dolar ne kadar oldu? İşte 24 Ekim güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Son haftalarda dalgalı seyir izleyen dolar kuru yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından düşüşünü hızlandıran ve 5,73 liraya gerileyen dolar/TL, 24 Ekim'e 5,75 civarında başladı. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.7271 lira ve en yüksek 5.8119lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 24 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

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