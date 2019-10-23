Global piyasalarda doların güvenirliğini kaybetmesi nedeniyle vatandaşlar güvenilir bir yatırım aracı olan altına yöneldi. Uzun süredir dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, kademeli olarak aşağı yönlü eğilim gösteriyor. Bu nedenle altın alıp yatırım yapan vatandaşlar şimdi büyük bir merakla altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, gram, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?