Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank öncülüğüyle başlayan kredi faiz indirimlerine bir süre önce özel bankalarda katıldı. Özellikle konut ve araba alma düşüncesi olan yüz binler güncel faiz oranları hakkında arama motorlarında araştırmalarına devam ediyor. Son dönemde indirimlerle beraber konut talebinin canlandığı görülüyor. Aynı zamanda kredili konut satışı eylülde yüzde 410.2 artarak aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı. İşte TEB, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99