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  • 22.10.2019 21:57
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 21:57

Yüz binlerce kişiye müjde! 3 bankadan kredi faiz indirimi! TEB, Ziraat, Halkbank,

nda son durum hakkındaki bilgiler kredi çekmeyi düşünen yüz binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan kredi faiz indirimiyle birlikte özel bankalardan da peş peşe açıklamalar gelmişti. İndirimlerin ardından son dönemlerde ekonomide canlılık yaşanmaya başlandı. Peki, TEB, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranlarında son durum nedir? İşte bankaların faiz oranları..

En uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank öncülüğüyle başlayan kredi faiz indirimlerine bir süre önce özel bankalarda katıldı. Özellikle konut ve araba alma düşüncesi olan yüz binler güncel faiz oranları hakkında arama motorlarında araştırmalarına devam ediyor. Son dönemde indirimlerle beraber konut talebinin canlandığı görülüyor. Aynı zamanda kredili konut satışı eylülde yüzde 410.2 artarak aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı. İşte TEB, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

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