Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.10.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 18:54

! 22 Ekim Salı dolar ve euro ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar dünya borsalarında güvenini kaybetmeye devam ederken piyasalardaki son durum pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Doların dengesiz grafikler sergilemesi nedeniyle ülkemizde insanlar genellikle altını daha güvenilir bir yatırım aracı olarak görüyor. Bu kapsamda yatırım amacıyla piyasaları takip edenler 22 Ekim Salı dolar ve euro ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte döviz kurlarında son durum...

Dolar son dakika! 22 Ekim Salı dolar ve euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları son durum

Türkiye ve ABD heyetlerinin mutabakatının ardından düşmeye başlayan dolarda son durum merakla araştırılıyor. Piyasalar inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve bu nedenle global piyasalarda güvenilirliğini kaybeden dolarda yeniden hareketlilik yaşanıyor. Bu kapsamda güncel durumu araştıran vatandaşların "Dolar ve euro ne kadar oldu?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. İşte 22 Ekim Salı dolar ve euroda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Güne yüzde 0.21 yükselişle 97 bin 530 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 97 bin 268 puanı ve en yüksek 98 bin 367 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.58 artışla 97 bin 886 puanda kapattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son dakika! 22 Ekim Salı dolar ve euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları son durum
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri