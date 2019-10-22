Dolar son dakika! 22 Ekim Salı dolar ve euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları son durum

Türkiye ve ABD heyetlerinin mutabakatının ardından düşmeye başlayan dolarda son durum merakla araştırılıyor. Piyasalar inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve bu nedenle global piyasalarda güvenilirliğini kaybeden dolarda yeniden hareketlilik yaşanıyor. Bu kapsamda güncel durumu araştıran vatandaşların "Dolar ve euro ne kadar oldu?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. İşte 22 Ekim Salı dolar ve euroda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Güne yüzde 0.21 yükselişle 97 bin 530 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 97 bin 268 puanı ve en yüksek 98 bin 367 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.58 artışla 97 bin 886 puanda kapattı.