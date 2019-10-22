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  • 22.10.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 10:06

Para bastılar! İşte köprü ve otoyollardan 9 ayda elde edilen gelir

Köprü ve otoyollardan ocak-eylül döneminde elde edilen gelir 1 milyar 434 milyon 504 bin 391 lira oldu. Şehitler ve köprülerinden eylül ayında 10 milyon 223 bin 444 araç geçiş yaptı.

İşte köprü ve otoyollardan elde edilen gelir

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, 'daki Şehitler ve köprülerinden eylülde yapılan 10 milyon 223 bin 444 araç geçişinden 35 milyon 371 bin 376 lira ücret alındı.

Geçen ay otoyollardan yapılan 30 milyon 156 bin 860 araç geçişinden de 138 milyon 585 bin 356 lira gelir elde edildi.

Yılın 9 ayında ise köprü ve otoyollardaki 342 milyon 654 bin 140 araç geçişinden toplam 1 milyar 434 milyon 504 bin 391 lira gelir sağlandı.

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