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  • 22.10.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 10:28

'den 345 lira taksit ile ev sahibi olma imkanı..

ile ilgili konut projeleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda TOKİ'den 345 lira taksit ile ev sahibi olma müjdesi geldi. 345 lira taksitle satışa sunulan evlere yoğun bir ilgi var. Bu konutlar için son 31 Aralık olarak belirtilmiş. 345 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansının sunulduğu bu konutların fiyatları 83 bin 345 ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleriyle bunların dul ve yetimlerine % 10 peşin 240 ay vadeli sunuluyor. Yani TOKİ evleri ödeme seçenekleri ise 15, hatta 20 yıla kadar uzanıyor. İşte TOKİ asgari ücretli, emekli, şartları nedir?

TOKİ'den 345 lira taksit 240 ay vade ile ev sahibi olma imkanı..

Dar gelirlilere yönelik konut inşa etmeyi sürdüren TOKİ, 26 ilde 2 binden fazla daireyi satışa sundu. Evlerin fiyatı 83 bin, taksiti ise 345 liradan başlıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlara yeni projeler sunmaya devam ediyor. TOKİ, 50 bin sosyal konut seferberliği kapsamında, kurayla ev sahibi yapmayı sürdürürken, bir yandan da kuraya girmeden başvuru önceliği yöntemiyle açık satış yapıyor. Ev almak için: T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde, bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmek TOKİ'den konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak l Kendisine, eşine ve/ veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun olmaması Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmak, aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4 bin 500 TL olması gerekiyor.

TOKİ'DEN SON TARİHE DİKKAT!

Dar gelirli vatandaşlar için, 26 şehirde toplam 2 bin 395 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirtilmiş. 345 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansının sunulduğu bu konutların fiyatları 104 bin 518 ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor.

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