Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'den yararlanmak isteyen girişimcilere yeni kredi programı hazırladıklarını söyledi. Varank, yaptığı konuşmada, tekstil sektöründe katma değerin artmasını önemsediklerinin altını çizerek, Bakanlık olarak bu alana yönelik çeşitli destekler sunduklarını söyledi.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde girişimcilik ve Ar-Ge ekosisteminin güçlendirilmesine özel önem verdiklerini anımsatan Varank, "Girişimciliği güçlendirmek adına Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve İnternet Sitesini kuruyoruz. Bu platformda yatırımcıların tanıtılmasının yanı sıra, girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgilendirmeler yapacağız." diye konuştu.

MELEK YATIRIMCILARIN SAYISI ARTIRILACAK

Varank, erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi mekanizmaları geliştirmek istediklerini dile getirerek, yurt dışından gelen girişimciler için "hoş geldin" paketi ve girişimci vizesi gibi uygulamaları ilgili bakanlıklarla çalışacaklarını dile getirdi.

Ekosistemin için finansman kaynaklarının da özel bir önem taşıdığını aktaran Varank, "Bu maksatla melek yatırımcıların sayısını ve etkinliğini artıracak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız." dedi.