Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.10.2019 15:55
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 15:55

Bakan duyurdu! Girişimciler için müjdesi geldi! En az 50 bin liraya kadar alınan kredilerde...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 'in girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan pek çok girişimciye müjdeli haber geldi. Bakan Varank 50 bin liraya kadar yeni müjdesini açıkladı. Varank, "İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak" şeklinde konuştu.

Bakan duyurdu! Girişimciler için kredi müjdesi geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'den yararlanmak isteyen girişimcilere yeni kredi programı hazırladıklarını söyledi. Varank, yaptığı konuşmada, tekstil sektöründe katma değerin artmasını önemsediklerinin altını çizerek, Bakanlık olarak bu alana yönelik çeşitli destekler sunduklarını söyledi.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde girişimcilik ve Ar-Ge ekosisteminin güçlendirilmesine özel önem verdiklerini anımsatan Varank, "Girişimciliği güçlendirmek adına Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve İnternet Sitesini kuruyoruz. Bu platformda yatırımcıların tanıtılmasının yanı sıra, girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgilendirmeler yapacağız." diye konuştu.

MELEK YATIRIMCILARIN SAYISI ARTIRILACAK

Varank, erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi mekanizmaları geliştirmek istediklerini dile getirerek, yurt dışından gelen girişimciler için "hoş geldin" paketi ve girişimci vizesi gibi uygulamaları ilgili bakanlıklarla çalışacaklarını dile getirdi.

Ekosistemin için finansman kaynaklarının da özel bir önem taşıdığını aktaran Varank, "Bu maksatla melek yatırımcıların sayısını ve etkinliğini artıracak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBakan duyurdu! Girişimciler için kredi müjdesi geldi! En az 50 bin liraya kadar alınan kredilerde...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri