SSK ve Bağ-Kur'luların maaşını artıracak ve emeklilik şartlarında eşitlik sağlayacak yeni düzenlemeler gündemde. SGK, sehven eksik bağlanan aylıklara mercek tutarak, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Esnafın emekli olabilmesi için gerekli olan 9000 gün prim sayısını, 7200'e indirecek teklif, Meclis'e sunulacak. İntibak yasasının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi. TBMM'nin açılmasıyla intibak yasası için adım atılması bekleniyor. Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor.

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