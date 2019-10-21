Milyonlara indirim müjdesi! Bankalardan kredi faiz kararı! Halkbank, TEB, Akbank, Ziraat, Vakıfbank kredi faizleri

Kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce vatandaş bankalar tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ederken güncel faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Kredi faiz indirimleriyle birlikte son dönemlerde ekonomide canlılık yaşanmaya başladı. Uzmanlar özellikle konut satışlarının arttığını belirtiyor. Bu kapsamda vatandaşların Ziraat Bankası, TEB, Vakıfbank, Halkbank faiz oranı hakkında araştırmaları devam ediyor. İşte güncel oranlar...
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 0.99
İhtiyaç kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.