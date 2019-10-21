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  • 21.10.2019 21:50
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 22:12

Milyonlara indirim müjdesi! Bankalardan kredi faiz kararı! Halkbank, TEB, Akbank, Ziraat, Vakıfbank kredi faizleri

Bir süre önce Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank öncülüğünde kredi faiz indirimleri başlamıştı. Kredi faiz indirimlerine yoğun talep devam ederken indirimlerle beraber konut talebinin canlandığı görülüyor. Aynı zamanda kredili konut satışı eylülde yüzde 410.2 artarak aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı. Ev ve araç sahibi olmak isteyenler şimdi güncel kredi faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte kredi faiz oranlarında son durum...

Milyonlara indirim müjdesi! Bankalardan kredi faiz kararı! Halkbank, TEB, Akbank, Ziraat, Vakıfbank kredi faizleri

Kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce vatandaş bankalar tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ederken güncel faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Kredi faiz indirimleriyle birlikte son dönemlerde ekonomide canlılık yaşanmaya başladı. Uzmanlar özellikle konut satışlarının arttığını belirtiyor. Bu kapsamda vatandaşların Ziraat Bankası, TEB, Vakıfbank, Halkbank faiz oranı hakkında araştırmaları devam ediyor. İşte güncel oranlar...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99
İhtiyaç kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25

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