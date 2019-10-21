Milyonlara indirim müjdesi! Bankalardan kredi faiz kararı! Halkbank, TEB, Akbank, Ziraat, Vakıfbank kredi faizleri

Kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce vatandaş bankalar tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ederken güncel faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Kredi faiz indirimleriyle birlikte son dönemlerde ekonomide canlılık yaşanmaya başladı. Uzmanlar özellikle konut satışlarının arttığını belirtiyor. Bu kapsamda vatandaşların Ziraat Bankası, TEB, Vakıfbank, Halkbank faiz oranı hakkında araştırmaları devam ediyor. İşte güncel oranlar...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25