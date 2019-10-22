22 Ekim gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar

Vatandaşlar arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Özellikle piyasalarda doların itibar kaybetmesiyle altın alıp yatırım yapanlar güncel altın fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Dünkü kapanışta yüzde 1,01 yükselişle 280,00 liradan işlem gören gram altın, 22 Ekim'e 279,50 liradan başladı. İşte 22 Ekim gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.