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  • 22.10.2019 18:33
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 18:25

22 Ekim gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatları hakkındaki son durum yüz binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Yatırım amacıyla altın alan pek çok vatandaş altın fiyatları hakkında araştırmalarına devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.865,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,01 yükselişle 280,00 liradan işlem gördü. Peki, 22 Ekim gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Fiyatlarda hareketlilik! Altın fiyatları ne kadar oldu?

Vatandaşlar arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Özellikle piyasalarda doların itibar kaybetmesiyle altın alıp yatırım yapanlar güncel altın fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Dünkü kapanışta yüzde 1,01 yükselişle 280,00 liradan işlem gören gram altın, 22 Ekim'e 279,50 liradan başladı. İşte 22 Ekim gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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