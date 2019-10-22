Dar gelirlilere yönelik konut inşa etmeyi sürdüren TOKİ, 26 ilde 2 binden fazla daireyi satışa sundu. Evlerin fiyatı 83 bin, taksiti ise 345 liradan başlıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlara yeni projeler sunmaya devam ediyor. TOKİ, 50 bin sosyal konut seferberliği kapsamında, kurayla ev sahibi yapmayı sürdürürken, bir yandan da kuraya girmeden başvuru önceliği yöntemiyle açık satış yapıyor. Ev almak için: T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde, bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmek TOKİ'den konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak gerekmekte.

TOKİ'DEN SON TARİHE DİKKAT!

Dar gelirli vatandaşlar için, 26 şehirde toplam 2 bin 395 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirtilmiş. 345 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansının sunulduğu bu konutların fiyatları 104 bin 518 ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor.

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