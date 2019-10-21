Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazprom'un Türk Akımı projesinin, güney ve güneydoğu Avrupa'ya gaz tedarik edecek olan ikinci hattının 2020 yılında hazır olacağını söyledi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zakharieva ile görüşmesi sonrasında konuşan Lavrov, "Bulgar meslektaşlarımız altyapı inşaatına başladıklarını ve TürkAkımı projesinin ikinci hattını 2020 yılında tamamlanacağını söylediler" dedi.