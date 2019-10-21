Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.10.2019 17:01
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 17:05

Lavrov: 'ın 2. hattı 2020'de hazır olacak

Rusya , Gazprom'un projesinin, güney ve güneydoğu Avrupa'ya gaz tedarik edecek olan ikinci hattının 2020 yılında hazır olacağını söyledi.

2. hattı 2020'de hazır olacak

Rusya , Gazprom'un Türk Akımı projesinin, güney ve güneydoğu Avrupa'ya gaz tedarik edecek olan ikinci hattının 2020 yılında hazır olacağını söyledi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zakharieva ile görüşmesi sonrasında konuşan Lavrov, "Bulgar meslektaşlarımız altyapı inşaatına başladıklarını ve TürkAkımı projesinin ikinci hattını 2020 yılında tamamlanacağını söylediler" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriRusya Dışişleri Bakanı Lavrov: TürkAkım'ın 2. hattı 2020'de hazır olacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri