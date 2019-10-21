21 Ekim dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL, ne kadar oldu? İşte canlı fiyatlar...

Dolar ve eurodaki son durum, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Bir süredir dengesiz bir grafik çizen dolar Cuma günü kapanışta 5.79 - 5.80 lira aralığında işlem görmüştü. Dolar bugüne 5.7955 bandında başladı. Peki, 21 Ekim dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL, ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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