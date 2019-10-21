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  • 21.10.2019 18:51
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 18:51

in litre fiyatına 9 kuruş

in litre fiyatına 9 kuruş yapıldı. Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 2 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak.

Motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, fiyatlarında yaşanan artışın ardından, mın vergi ayarlamasıyla karşılandığı "eşel mobil sistemi" devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarındaki 9 kuruşluk artışın 7 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 2 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

'da ortalama 6,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,51 lira olacak. Motorinin litresi 'da 6,38 liradan 6,45 liraya, İzmir'de 6,47 liradan 6,54 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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