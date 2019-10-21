KOSGEB destekleri hakkındaki detaylar kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İş kurmak isteyen vatandaşlara KOSGEB tarafından önemli destekler sunuluyor. Bu kapsamda KOSGEB destek kredisi alma düşüncesi olan binlerce vatandaş KOSGEB destek kredisi nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte KOSGEB desteği başvuru şartları hakkında bilgiler...

KOSGEB DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

KOSGEB, hibe ve destek kredileri hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. Vatandaşlar küçük ya da orta ölçekli işletmelerin üretim kapasitelerini artırmak, AR-GE konusunda kendini geliştirmek, kurumsallaşma gibi özelliklere de sahip olabilmek için de KOSGEB destek kredisi alabilirler. KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanmak isteyenler ilk olarak online sistem kayıt yaptırmalıdır, başvuru işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirilir.