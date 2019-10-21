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  • 21.10.2019 19:12
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 19:12

İş kuranlara destek! nasıl alınır? desteği başvuru şartları nelerdir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı () tarafından her yıl kendi işini kurmak isteyen binlerce vatandaşa büyük destekler sunuluyor. Ancak KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen vatandaşların bazı evrakları tamamlaması ve istenen şartlara uygun olması gerekiyor. Peki, nasıl alınır? KOSGEB kredi başvuru şartları nelerdir? İşte desteklere dair bilinmesi gerekenler...

KOSGEB destek kredisi nasıl alınır?

KOSGEB destekleri hakkındaki detaylar kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İş kurmak isteyen vatandaşlara KOSGEB tarafından önemli destekler sunuluyor. Bu kapsamda KOSGEB destek kredisi alma düşüncesi olan binlerce vatandaş KOSGEB destek kredisi nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte KOSGEB desteği başvuru şartları hakkında bilgiler...

KOSGEB DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

KOSGEB, hibe ve destek kredileri hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. Vatandaşlar küçük ya da orta ölçekli işletmelerin üretim kapasitelerini artırmak, AR-GE konusunda kendini geliştirmek, kurumsallaşma gibi özelliklere de sahip olabilmek için de KOSGEB destek kredisi alabilirler. KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanmak isteyenler ilk olarak online sistem kayıt yaptırmalıdır, başvuru işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirilir.

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