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  • 21.10.2019 21:21
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 21:21

Kamu bankalarından desteği! İstihdama yönelik yeni paket için çalışmalar başladı

, ve Halkbank 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyen, istihdama yönelik yeni bir paket üzerinde çalışıyor. Son olarak kredi faiz indirim kampanyalarını başlatan kamu bankaları istihdama yönelik yeni paket için çalışmalar başladı.

Kamu bankalarından yeni kredi paketi desteği!

Kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank), 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyen, istihdama yönelik yeni bir paket üzerinde çalışıyor. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ve VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, Ankara Sanayi Odasının (ASO) Ela Quality Resort Otel'de gerçekleştirdiği "Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı"na katıldı.

Alpaslan Çakar, yaptığı konuşmasında, 3 kamu bankası (Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank) olarak istihdama yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

"10 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞLETMELERİ HEDEFLEYECEĞİZ"

İstihdama yönelik yeni bir paket getireceklerini ifade eden Çakar, "Bu paket, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyeceğiz. Yine burada ödemesiz dönemler, makul vadeler olacak." diye konuştu.

Çakar, paketin fiyatlama açısından da cazip olacağını, İVME Finansman Paketi dışındaki tekstil, ayakkabı gibi sektörleri de kapsayacağını dile getirdi.

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