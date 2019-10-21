Devlet Personel Başkanlığı üzerinden Gazi Üniversitesi'ne 26 personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartları ve başvuru hakkında detaylar belli oldu. Başvurular 21-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar şimdi Gazi Üniversitesi personel alımı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Gazi Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.