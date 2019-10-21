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  • Son Güncelleme: 29.10.2019 18:05

'de iş emekliliği ve nedir? EYT çıkacak mı?

Son dakika: 'de gelişmeler yaşanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda müjdeli haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi. Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.

EYT'de iş emekliliği ve halk emekliliği nedir? EYT çıkacak mı?

Son dakika: EYT yasası ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda EYT ile ilgili son açıklama milyonları üzecek türden oldu. EYT kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu belirtiliyor. EYT haberleri her zaman olduğu gibi takvim.com.tr adresinde yer alıyor. Şimdi merak edilenler EYT'de iş emekliliği ve halk emekliliği nedir oldu. İş emeklilik güvencesini, işverenler ve çalışanlar beraber sağlar. İşveren, çalışanın maaşından çalışanın sigorta ücretleri payını alır ve kendi payı ile birlikte emeklilik kurumuna ödemede bulunur. Peki, EYT'de son durum nedir? İşte 21 Ekim EYT ile ilgili son haberler...

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EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı.

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İsmail İsmail

1966 yim sigorta başlangıç Tarihi 1980 pirim ekliyim var suan ki primleri askerlik borçlahana 2000 oluyo ne yapmam lazım

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.10.2019 00:36
İsmail İsmail

1980 de sigorta var ama pirim eksik 2000 askerlik le 1966 doğumluyum erkek şirket açtım 1995 te oda kağıdı var ama hiç yaptırmadım ne yapmam lazım

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.10.2019 00:33
Fatma Fatma

1.09.1994 ise giris 7000 gun primim var ne zaman emekli olurum

Aynı Görüşte misiniz?
evet40
hayır18
cevapla 21.10.2019 14:46
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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