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  • 21.10.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 08:59

EYT ile ilgili flaş açıklama! 21 Ekim EYT'de son durum nedir? ? ?

EYT yasası milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Her gün yoğun şekilde araştırılan EYT konusunda flaş gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın '' sorusunu yanıtlamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın bütçeye ilişkin açıklamaları sonrası EYT ile iligli araştırmalar hız kazandı. Peki, EYT yasası çıkacak mı? ? 21 Ekim EYT'de son durum nedir?

EYT'de son durum nedir?

EYT yasası çıkacak mı? Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT konusunda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda uzmanlar tarafından EYT konusunda birçok formül açıklanmış, EYT bekleyen milyonlarca vatandaş EYT'nin ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalara başlamıştı. EYT ile ilgili sorulara açıklık getiren açıklama, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan geldi. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak? İşte 21 Ekim EYT ile ilgili son gelişmeler...

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