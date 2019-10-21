EYT yasası çıkacak mı? Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT konusunda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda uzmanlar tarafından EYT konusunda birçok formül açıklanmış, EYT bekleyen milyonlarca vatandaş EYT'nin ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalara başlamıştı. EYT ile ilgili sorulara açıklık getiren açıklama, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan geldi. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak? İşte 21 Ekim EYT ile ilgili son gelişmeler...

EYT ile ilgili son gelişmeler için diğer sayfaları ziyaret ediniz...