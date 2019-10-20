Altın fiyatları son dakika... ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerle altın fiyatlarında kısıtlanma görülüyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 600 liraya geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

21 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

21 Ekim Pazartesi günü gram altın 277,68 liradan alınırken, 277,73 liradan satılıyor.