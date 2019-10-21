Edirne'ye Yunanistan ve Bulgaristan'dan alışveriş yapamaya gelenler, hafta sonları kentte büyük yoğunluk oluşturuyor. Edirne'de Yunan ve Bulgar turistin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri 'Ulus Pazarı' oluyor. Turistler en çok deterjan, tuvalet kağıdı ve çocuk bezi alıyor. Gıda ürünlerinde ise yufka, baklava, peynir ve zeytin başı çekiyor.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Otellerimiz hafta sonları tamamen doluyor. Yer bulmanız için aylar öncesinden yer ayırtmanız gerekli" diye konuştu. Esnafa, Yunanca ve Bulgarca kurs verdiklerini anlatan Zıpkınkurt, "Esnafımız turistlerle rahat konuşuyor" dedi.
Türk bayraklı tişörtüyle alışveriş yapan Alexander isimli Bulgar turist, "Benim atalarım Türkiye'de yaşamış. Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.
ANTALYA REKOR TAZELEDI
Geçen yılın tamamında 13 milyon 642 bin turist ağırlayarak rekor kıran Antalya, 9.5 ayda 14 milyon turisti aşarak tarih yazdı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya ile Gazipaşa havalimanlarına inen turist sayısı 15 Ekim itibarıyla 14 milyon 54 bin 887 olarak gerçekleşti. 193 ülkenin vatandaşlarını misafir eden kente gelen turistlerin milliyetlerine göre ise ilk sırada Rusya yer aldı. 1 Ocak-15 Ekim arasında Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 15 artışla 5 milyon 171 bine ulaştı.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, geçen yıllara göre bu yıl sezonun da uzadığına dikkati çekerek, "Mayıs ile Eylül arası yüksek sezon olarak değerlendirilirdi, bu yıl Nisan'da hareketlilik başladı ve Ekim'de hâlâ hareketlilik devam ediyor. Bu da sezonun uzadığını gösteriyor. Turizm sektörü açısından sevindirici" şeklinde konuştu. Antalya'nın 16 milyon turist sayısına ulaşarak bu yılı yeni rekorla tamamlaması hedefleniyor.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Otellerimiz hafta sonları tamamen doluyor. Yer bulmanız için aylar öncesinden yer ayırtmanız gerekli" diye konuştu. Esnafa, Yunanca ve Bulgarca kurs verdiklerini anlatan Zıpkınkurt, "Esnafımız turistlerle rahat konuşuyor" dedi.
Türk bayraklı tişörtüyle alışveriş yapan Alexander isimli Bulgar turist, "Benim atalarım Türkiye'de yaşamış. Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.
ANTALYA REKOR TAZELEDI
Geçen yılın tamamında 13 milyon 642 bin turist ağırlayarak rekor kıran Antalya, 9.5 ayda 14 milyon turisti aşarak tarih yazdı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya ile Gazipaşa havalimanlarına inen turist sayısı 15 Ekim itibarıyla 14 milyon 54 bin 887 olarak gerçekleşti. 193 ülkenin vatandaşlarını misafir eden kente gelen turistlerin milliyetlerine göre ise ilk sırada Rusya yer aldı. 1 Ocak-15 Ekim arasında Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 15 artışla 5 milyon 171 bine ulaştı.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, geçen yıllara göre bu yıl sezonun da uzadığına dikkati çekerek, "Mayıs ile Eylül arası yüksek sezon olarak değerlendirilirdi, bu yıl Nisan'da hareketlilik başladı ve Ekim'de hâlâ hareketlilik devam ediyor. Bu da sezonun uzadığını gösteriyor. Turizm sektörü açısından sevindirici" şeklinde konuştu. Antalya'nın 16 milyon turist sayısına ulaşarak bu yılı yeni rekorla tamamlaması hedefleniyor.
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