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  • 22.10.2019 07:14
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 07:14

son durum: 22 Ekim 22 ayar bilezik, gram, çeyrek ne kadar?

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar altına yöneldi. Dünkü kapanışta yüzd 1,01 yükselişle 280,00 liradan işlem gören gram altın, 22 Ekim'e 279,50 liradan başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek ne kadar? İşte 22 Ekim ...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.865,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,01 yükselişle 280,00 liradan işlem gördü. Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatları karışık seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

22 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

22 Ekim Salı günü gram altın 279,50 liradan alınırken, 279,55 liradan satılıyor.

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