Hasarlı araç sorgulama nasıl yapılır? PTT'den yapılan açıklamaya göre, ikinci el araç alacakların işini kolaylaştırmak amaçlı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce PTT ile paylaşılan verilerin yanına birr yenisi daha eklendi. Araç hasar sorgulama işlemleri artık PTT üzerinden yapılabilecek. Araç Hasar Sorgulama, Araç Hasar Detay Sorgulama ve Araç Değişen Parça Sorgulama şeklinde verilecek hizmetlerin her biri ayrı ayrı 8 TL karşılığında yapılabiliyor. Peki, PTT araç hasar sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

PTT ARAÇ HASAR SORGULAMA NASIL YAPILIR?

PTT tarafından ikinci el araçların hasar kaydına ilişkin veriler müşterilerle paylaşılmaya başlandı. Araç Hasar Sorgulama, Araç Hasar Detay Sorgulama ve Araç Değişen Parça Sorgulama işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, PTT Bank internet bankacılığı üzerinden bu hizmete erişebilecekler.

Hizmet, her biri ayrı ayrı olmak üzere 8 lira karşılığında veriliyor.