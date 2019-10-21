Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.10.2019 07:33
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 07:33

22 Ekim yatan iller listesi açıklandı! e-Devlet giriş ile

22 Ekim yatan iller yeni liste açıklandı. Engelli ve yaşlıların bakımı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere evde bakım aylığı veriliyor. Bakanlık denetiminde verilen evde bakım aylığının bugün hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Peki, 22 Ekim hangileri? İşte e-Devlet giriş ile 22 Ekim ...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

22 Ekim evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılan bakım aylığı bazı illerde yatırıldı. Açıklanan listede toplam 43 il gözüküyor. Evde bakım aylığından yararlanan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 22 Ekim Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

22 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının Kayseri, Karabük, Trabzon, Mersin, Sivas, Düzce, Ankara, Tokat, Kırklareli, Sakarya, Samsun, İzmir, Giresun, Hakkari, Balıkesir, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Antalya, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bilecik, Van, Hatay, Bolu, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Denizli, Zonguldak, Siirt, Konya, Uşak, Bursa, Elazığ, Ordu, Kırşehir, Çanakkale, Erzurum ve Adana'da yatırıldığı açıklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri22 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı! e-Devlet giriş ile evde bakım parası sorgulama
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri