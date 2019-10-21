22 Ekim evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılan bakım aylığı bazı illerde yatırıldı. Açıklanan listede toplam 43 il gözüküyor. Evde bakım aylığından yararlanan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 22 Ekim Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Evde bakım maaşlarının Kayseri, Karabük, Trabzon, Mersin, Sivas, Düzce, Ankara, Tokat, Kırklareli, Sakarya, Samsun, İzmir, Giresun, Hakkari, Balıkesir, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Antalya, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bilecik, Van, Hatay, Bolu, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Denizli, Zonguldak, Siirt, Konya, Uşak, Bursa, Elazığ, Ordu, Kırşehir, Çanakkale, Erzurum ve Adana'da yatırıldığı açıklandı.