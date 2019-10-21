Piyasalarda yaşanan son dakika hareketliliğinin ardından vatandaşların altın fiyatları hakkında arama motorlarında araştırmaları artış gösterdi. Son olarak geçen hafta kapanışta piyasada en düşük 276 bin lira, en yüksek 277 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,23 azalışla 276 bin 600 liradan tamamlamıştı. Peki, çeyrek, tam, yarım ve gram altın ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 21 Ekim Pazartesi altın canlı alış satış fiyatı...

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