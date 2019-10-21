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  • 21.10.2019 18:23
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 18:23

Düşüş sürüyor! Çeyrek, tam, yarım ve gram son dakika ne kadar oldu? İşte canlı alış satış fiyatı

Yatırım amacıyla altın alan pek çok vatandaş ndaki son durumu öğrenmek istiyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 600 liraya geriledi. Bu kapsamda yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarındaki son durum merakla araştırılıyor. Peki, 21 Ekim Pazartesi çeyrek, tam, yarım ve gram altın ne kadar oldu? İşte altın alış satış fiyatı...

Çeyrek, tam, yarım ve gram altın ne kadar oldu?

Piyasalarda yaşanan son dakika hareketliliğinin ardından vatandaşların altın fiyatları hakkında arama motorlarında araştırmaları artış gösterdi. Son olarak geçen hafta kapanışta piyasada en düşük 276 bin lira, en yüksek 277 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,23 azalışla 276 bin 600 liradan tamamlamıştı. Peki, çeyrek, tam, yarım ve gram altın ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 21 Ekim Pazartesi altın canlı alış satış fiyatı...

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