Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim sonrasında anlaşma sağlanması piyasalardaki baskıyı ortadan kaldırdı. Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Haftanın son işlem gününde dolar en düşük 5.7547 lira ve en yüksek 5.8301 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında, euro ise en düşük 6.4056 lira ve en yüksek 6.4898 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında işlem gördü. Yaşanan bu gelişmeler Borsa İstanbul'a da olumlu yansıdı. Yatırım yapacak olanlar güncel döviz kurlarını, euro dolar kurlarını yakından takip ve analiz ediyor. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 21 Ekim güncel döviz kurları... Dollar, Dünya'da 20'den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır

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