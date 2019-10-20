Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.10.2019 08:53
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 08:53

oldu? 21 Ekim dolar düşüşte son dakika Kapalıçarşı güncel kurları canlı !

Dolar son dakika... Dolar - euro kaç TL? en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada kurlarında son durum. Dolar/TL, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından dün akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçti. Kur, haftanın son işlem gününde 5,78 civarında bulunuyor. Euro/TL ise 6,45 seviyesinde seyrediyor. Bu hafta dolar/TL yüzde 1,25, euro/TL yüzde 0,46 değer kaybetti. Bu gelişmelerin ardından dolar/TL 5,7890 liraya, euro ise yüzde 6,4510 liraya geriledi. Öte yandan Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. İşte 21 Ekim güncel döviz kurları...

Dolar son dakika düşüşte! İşte 20 Ekim güncel döviz kurları

Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim sonrasında anlaşma sağlanması piyasalardaki baskıyı ortadan kaldırdı. Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Haftanın son işlem gününde dolar en düşük 5.7547 lira ve en yüksek 5.8301 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında, euro ise en düşük 6.4056 lira ve en yüksek 6.4898 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında işlem gördü. Yaşanan bu gelişmeler Borsa İstanbul'a da olumlu yansıdı. Yatırım yapacak olanlar güncel döviz kurlarını, euro dolar kurlarını yakından takip ve analiz ediyor. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 21 Ekim güncel döviz kurları... Dollar, Dünya'da 20'den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEuro ve dolar ne kadar oldu? 21 Ekim dolar düşüşte son dakika Kapalıçarşı güncel döviz kurları canlı alış satış fiyatı!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri