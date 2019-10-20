Bankalar 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için ek hizmet seçeneklerinde adeta yarışıyor. Eskiden emeklililer, maaşlarını emekli oldukları kurumun anlaşmalı bankalarından alabiliyordu. Ancak artık bütün bankalardan emekli maaşı almak mümkün. 450 liraya varan promosyon tutarını, 1.000 liraya kadar yükselten bankalar, müşteri kazandıran emekliye, artı 150 lira daha ödüyor. Bazıları da ek hizmet seçenekleri sunuyor.
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İhtiyaç kredisini yüksek faizle çeken biz mağdurlara yapılandırma ekranı ne zaman açılacak.saygılsr sunuyorum
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