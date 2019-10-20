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  • 21.10.2019 07:28
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 07:28

son dakika hareketli! 21 Ekim ve oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

yeni haftaya yukarı yönlü başladı. Cuma günü kapanışta 5.79 - 5.80 lira aralığında işlem gören , 21 Ekim'e 5.7955 bandında başladı. Piyasalarda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 21 Ekim güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

Dolar son dakika... Dolar/TL hafta içinde 5,94 sınırına kadar çıkmasının ardından düşüşe geçerek, yurt içi piyasalarda haftayı 5,7890 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL'de teknik açıdan kritik önemde olan 5,92 direncinin üzerinde kalıcı olunmamasıyla birlikte tekrar düşüş eğiliminin başladığını belirten analistler, geri çekilmenin 5,72 ve 5,67 desteklerine doğru devam edebileceğini tahmin etti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 21 Ekim güncel döviz kurları...

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