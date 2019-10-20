Dolar son dakika... Dolar/TL hafta içinde 5,94 sınırına kadar çıkmasının ardından düşüşe geçerek, yurt içi piyasalarda haftayı 5,7890 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL'de teknik açıdan kritik önemde olan 5,92 direncinin üzerinde kalıcı olunmamasıyla birlikte tekrar düşüş eğiliminin başladığını belirten analistler, geri çekilmenin 5,72 ve 5,67 desteklerine doğru devam edebileceğini tahmin etti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 21 Ekim güncel döviz kurları...

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