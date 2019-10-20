4/D'li işçilerin zamları ve ek ödemeleri oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi taşeron işçiler kamu kurumlarında kadroya alındıktan sonra hakları iyileştirildi. 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül ayında eğitim yardımı yapıldı ve Ekim ayında 5 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. Taşeron işçilere yapılması beklenen enflasyon zammı ve asgari ücret zammına ilişkin şu an yeni bir gelişme söz konusu değil. Ancak sözleşme gereği kamuda çalışan işçilere 2020 Ekim ayında belediyede çalışan işçilere ise 2020 Haziran'a kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek.

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