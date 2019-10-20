3 bin yıllık zeytinyağı | Litresi 100 bin lira Muğla'nın Milas ilçesinde 3 bin yıllık anıt ağaçtan elde edilen zeytinyağının litresi 100 bin liradan açık artırmaya sunulacak. Ağacın olduğu arazinin sahibi Prof. Dr. Selçuk Aktürk ağacın yağının polifenol değerlerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 bin yıllık anıt ağaçtan elde edilen zeytinyağının litresi 100 bin liradan açık artırmaya sunulacak. Ağacın olduğu arazinin sahibi Prof. Dr. Selçuk Aktürk ağacın yağının polifenol değerlerinin yüksek olduğunu dile getirdi. Geçen yıl ağaçtan 35 kilogram zeytin toplanırken 3 litre yağ elde edildi ve litresi 30 bin liradan satıldı. Bu yıl 90 kilogram zeytin oldu ve 6 litre yağ elde edildi.



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