Bugünkü
Takvim

3 bin yıllık zeytinyağı | Litresi 100 bin lira

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 bin yıllık anıt ağaçtan elde edilen zeytinyağının litresi 100 bin liradan açık artırmaya sunulacak. Ağacın olduğu arazinin sahibi Prof. Dr. Selçuk Aktürk ağacın yağının polifenol değerlerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

3 bin yıllık zeytinyağı
Muğla'nın Milas ilçesinde 3 bin yıllık anıt ağaçtan elde edilen zeytinyağının litresi 100 bin liradan açık artırmaya sunulacak. Ağacın olduğu arazinin sahibi Prof. Dr. Selçuk Aktürk ağacın yağının polifenol değerlerinin yüksek olduğunu dile getirdi. Geçen yıl ağaçtan 35 kilogram zeytin toplanırken 3 litre yağ elde edildi ve litresi 30 bin liradan satıldı. Bu yıl 90 kilogram zeytin oldu ve 6 litre yağ elde edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri3 bin yıllık zeytinyağı | Litresi 100 bin lira
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri