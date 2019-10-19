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  • 19.10.2019 19:34
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 19:34

Milyonlarca kişiye müjde! Bankalardan düşük faizli kredi indirimi! Ziraat, TEB, Vakıfbank, Halkbank faiz oranı

Kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş arama motorlarında bu kapsamda güncel nı araştırıyor. Bankalardan ardı ardına gelen kredi faiz indirimlerinin ardından ekonomide canlılık yaşanmaya başladı. Uzmanlar özellikle konut satışlarının arttığını belirtiyor. Ev ve konut sahibi olmak isteyenler şimdilerde Ziraat Bankası, TEB, Vakıfbank, Halkbank faiz oranı hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte güncel kredi faiz oranları...

En uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar

Kamu bankalarının öncülüğünde başlayan kredi faiz indirimlerine yoğun talep devam ediyor. Faiz indirimlerinin ardından konut talebini canlandığı ve kredili konut satışı eylülde yüzde 410.2 artarak aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdığı belirtiliyor. Bu kapsamda ev ve konut sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99
İhtiyaç kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25

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