Milyonlarca kişiye müjde! Bankalardan düşük faizli kredi indirimi! Ziraat, TEB, Vakıfbank, Halkbank faiz oranı

Kamu bankalarının öncülüğünde başlayan kredi faiz indirimlerine yoğun talep devam ediyor. Faiz indirimlerinin ardından konut talebini canlandığı ve kredili konut satışı eylülde yüzde 410.2 artarak aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdığı belirtiliyor. Bu kapsamda ev ve konut sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25