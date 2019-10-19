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  • 19.10.2019 20:53
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 20:53

ŞOK ve ilanları: Birçok şehirde alım yapılacak! İŞKUR BİM, ŞOK iş başvurusuna dair bilgiler

Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesi olan ŞOK Marketler Zinciri ve BİM Marketler Zincirine belirli dönem aralığında İŞKUR üzerinden işçi alımı yapılıyor. Bu kapsamda iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ŞOK ve ilanlarını yakından takip ediyor. İŞKUR üzerinden BİM ve ŞOK Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere pek çok ilde tecrübeli ya da tecrübesiz işçi alımı yapılacak. İşte ilanlara dair bilgiler...

ŞOK ve BİM'e birçok şehirde işçi alımı yapılacak!

İŞKUR üzerinden ŞOK ve BİM işçi alımı ilanları, iş arayışı olan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son yayımlanan ilanlara göre şubelerde görevlendirmek üzere işçi alımı yapılacağı belirtildi. ŞKUR'da yayımlanan ilanlarda başvuru hakkında detaylar da paylaşıldı. Peki, hangi illerde alım yapılacak? İşte İŞKUR üzerinden BİM, ŞOK iş başvurusuna dair bilgiler...

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BİM ilanlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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