İŞKUR üzerinden ŞOK ve BİM işçi alımı ilanları, iş arayışı olan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son yayımlanan ilanlara göre şubelerde görevlendirmek üzere işçi alımı yapılacağı belirtildi. ŞKUR'da yayımlanan ilanlarda başvuru hakkında detaylar da paylaşıldı. Peki, hangi illerde alım yapılacak? İşte İŞKUR üzerinden BİM, ŞOK iş başvurusuna dair bilgiler...

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

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