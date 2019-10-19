İŞKUR tarafından duyurulan işçi alım ilanları yakından takip ediliyor. Son olarak kurum tarafından yayımlanan ilanlarda şoför, temizlik görevlisi, kasiyer ve reyon görevlisi gibi çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacağı belirtildi. İş arayışı olanlar şimdi heyecanla İŞKUR kasiyer, şoför, temizlik ve reyon görevlisi ilanları hakkında bilgi edinmek istiyor.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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