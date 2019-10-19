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  • 19.10.2019 17:44
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 17:44

, şoför, temizlik ve reyon görevlisi ilanları! İŞKUR aracılığıyla on binlerce işçi alınacak

Her yıl binlerce vatandaşa iş imkanı sunan İŞKUR'da yeni ilanlar duyuruldu. İŞKUR'da belirli tarihler aralığında yayımlanan ilanlara kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere alımlar yapılıyor. Son olarak 14 Ekim Pazartesi günü kasiyer, reyon görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi işçi ilanları açıklandı. İşte ilanlara dair merak edilenler ve ilan bilgileri...

İŞKUR aracılığıyla on binlerce işçi alınacak

İŞKUR tarafından duyurulan işçi alım ilanları yakından takip ediliyor. Son olarak kurum tarafından yayımlanan ilanlarda şoför, temizlik görevlisi, kasiyer ve reyon görevlisi gibi çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacağı belirtildi. İş arayışı olanlar şimdi heyecanla İŞKUR kasiyer, şoför, temizlik ve reyon görevlisi ilanları hakkında bilgi edinmek istiyor.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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