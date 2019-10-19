İŞKUR'un resmi sitesinde yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda iş arayışı olan binlerce kişi büyük bir merakla yeni iş ilanlarını takip ediyor. Pazartesi günü yayımlanan son ilanlara göre, 53 bin memur ve personel ve işçi alımı yapılacağı görülüyor. Bu alımlar arasında özellikle güvenlik görevlisi ve bekçi alımı dikkat çekiyor. Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.

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