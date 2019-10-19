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  • 19.10.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 15:37

'da birçok ilde güvenlik görevlisi ve bekçi alımı yapılacak! ?

Yüz binlerce işsiz vatandaşa umut kapısı olmaya devam eden 'da yeni işçi alımı ilanları yayımlandı. İlanlarla güvenlik görevlisi ve bekçi gibi pek çok alanda istihdam sağlanacak. İlanların yayımlanmasıyla birlikte hangi illerde alım yapılacağı merak konusu oldu. Peki, İŞKUR ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte ilanlar ve merak edilen bilgiler...

İŞKUR'da güvenlik görevlisi ve bekçi alımı yapılıyor!

İŞKUR'un resmi sitesinde yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda iş arayışı olan binlerce kişi büyük bir merakla yeni iş ilanlarını takip ediyor. Pazartesi günü yayımlanan son ilanlara göre, 53 bin memur ve personel ve işçi alımı yapılacağı görülüyor. Bu alımlar arasında özellikle güvenlik görevlisi ve bekçi alımı dikkat çekiyor. Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.

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