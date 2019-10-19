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  • 19.10.2019 15:55
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 16:07

Görüşmeler bekleniyor! 2020 AGİ ve zammı ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman?

2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte AGİ ve zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları için belirleyici etken olacak. Milyonlarca vatandaş aynı zamanda Ekim ayında olduğumuz şu günlerde 2020 yılı asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, AGİ ve mı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

2020 yılı Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Ekim ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde gündemdeki konular arasında asgari ücret görüşmeleri bulunuyor. Milyonlarca vatandaş Ocak ayındaki maaş zam oranını merak ediyor. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 yılı Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılında %26,05 oranında zam yapılmış ve asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL olmuştur.

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