19 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Engelli ve yaşlıların bakımı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere evde bakım maaşı verilmektedir. Evde bakım maaşından yararlanan vatandaşlar, her ayın 15'inden sonra bakım aylıklarını hesaplarında görebilecekler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetiminde verilen evde bakım maaşının bugün hangi illere yatırıldığı araştırılıyor. Peki, 19 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte e-Devlet giriş ile 19 Ekim evde bakım maaşı sorgulama...

19 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının Mersin, Sivas, Düzce, Ankara, Tokat, Kırklareli, Sakarya, Samsun, İzmir, Giresun, Hakkari, Balıkesir, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar,Kırıkkale, Antalya, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bilecik, Van, Hatay, Bolu, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Denizli, Zonguldak, Siirt, Konya, Uşak,Bursa,Balıkesir, Elazığ,Ordu, Kırşehir,Çanakkale, Erzurum ve Adana'da yatırıldığı dair haberler geliyor.