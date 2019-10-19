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  • 19.10.2019 15:20
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 15:20

19 Ekim yatan iller hangileri? yatan iller sorgulama (E-Devlet)

yatan iller sorgulama nasıl yapılır? ndan yararlanan vatandaşlar maaşların hangi illerde yatırıldığını merak ediyor. Bu bağlamda, internet üzerinde konu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılan bakım maaşlarının 40 ilde yatırıldığı belirtiliyor. Peki, hangileri? İşte 19 Ekim sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

19 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Engelli ve yaşlıların bakımı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere evde bakım maaşı verilmektedir. Evde bakım maaşından yararlanan vatandaşlar, her ayın 15'inden sonra bakım aylıklarını hesaplarında görebilecekler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetiminde verilen evde bakım maaşının bugün hangi illere yatırıldığı araştırılıyor. Peki, 19 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte e-Devlet giriş ile 19 Ekim evde bakım maaşı sorgulama...

19 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının Mersin, Sivas, Düzce, Ankara, Tokat, Kırklareli, Sakarya, Samsun, İzmir, Giresun, Hakkari, Balıkesir, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar,Kırıkkale, Antalya, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bilecik, Van, Hatay, Bolu, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Denizli, Zonguldak, Siirt, Konya, Uşak,Bursa,Balıkesir, Elazığ,Ordu, Kırşehir,Çanakkale, Erzurum ve Adana'da yatırıldığı dair haberler geliyor.

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