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  • 19.10.2019 15:01
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 15:01

Bankalardan peş peşe faiz indirimi! 8 banka indirime gitti! 19 Ekim taşıt, konut,

Bankalardan peş peşe faiz indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Ziraat Bankası'nın faiz indirimleri yapmasının ardından özel bankalarda faiz indirim kararı aldı. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları araştırmaya başladı. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 19 Ekim taşıt, konut, ...

Bankaların güncel kredi faiz oranları

En uygun kredi veren bankalar hangisi? Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından önce kamu bankaları olmak üzere özel bankalarda kredi faiz indirimi yapmaya başladı. Faizlerde gözlenen düşüş ve konut kredisine artan taleple, yeni konut stoklarının erime hızı Eylül ayında yüzde 5.02 ile son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Konut kredi faizlerindeki indirimler sonrası eylülde ipotekli konut satışlarında son 5 yılın rekorunun kırılması sektörü gelecek için umutlandırdı. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 19 Ekim taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları...

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