En uygun kredi veren bankalar hangisi? Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından önce kamu bankaları olmak üzere özel bankalarda kredi faiz indirimi yapmaya başladı. Faizlerde gözlenen düşüş ve konut kredisine artan taleple, yeni konut stoklarının erime hızı Eylül ayında yüzde 5.02 ile son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Konut kredi faizlerindeki indirimler sonrası eylülde ipotekli konut satışlarında son 5 yılın rekorunun kırılması sektörü gelecek için umutlandırdı. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 19 Ekim taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları...

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