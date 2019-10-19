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  • 19.10.2019 14:54
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 14:54

Altında rüzgarı! Tam 400 ton

Uluslararası piyasada liderliğe koşan , yılda 350-400 ton altın ihraç ediyor. Başkanı , ", Kuveyt, gibi Körfez ülkelerindeki kuyum sektöründen insanlar Türkiye'yi güvenli bir liman olarak görüyor ve imalatçılarımızı destekliyor." dedi.

Altında Türkiye rüzgarı! Tam 400 ton

Dünya altın, mücevher ve pırlanta sektöründe rüzgarı esiyor. Başkanı , "Yılda 700 ton altın üretiyoruz ve bu altınların 350-400 tona yakınını 138 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi. Sudaş, "8-10 sene öncesine kadar biz altın ve pırlanta sektöründe dünya piyasasında 5. sıradayken, artık İtalya'yla aynı seviyeye gelmiş durumdayız. Üretimde yakın zamanda yüksek ihtimalle İtalya'yı geçeceğiz" bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN
Nevzat Sudaş, "Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi Körfez ülkelerindeki kuyum sektöründen insanlar Türkiye'yi güvenli bir liman olarak görüyor ve imalatçılarımızı destekliyor. Gelen esnafın en zayıfı 300-500 kilo civarı altınla geliyor. Kuyumcukent'te ciddi bir hareketliliğe sebep oldular" dedi.

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