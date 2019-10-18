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  • 19.10.2019 07:46
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 07:47

da son dakika gelişmesi! 19 Ekim ve oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Bu hafta dolar/TL yüzde 1,25, /TL yüzde 0,46 değer kaybetti. Bu gelişmelerin ardından dolar/TL 5,7890 liraya, euro ise yüzde 6,4510 liraya geriledi. Öte yandan Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Peki, bugün euro ve ne kadar oldu? İşte 19 Ekim güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Haftanın son işlem gününde dolar en düşük 5.7547 lira ve en yüksek 5.8301 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında, euro ise en düşük 6.4056 lira ve en yüksek 6.4898 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında işlem gördü. Yatırımcılar güncel döviz kurlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 19 Ekim güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (19 EKİM 2019)

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