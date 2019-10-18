Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Haftanın son işlem gününde dolar en düşük 5.7547 lira ve en yüksek 5.8301 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında, euro ise en düşük 6.4056 lira ve en yüksek 6.4898 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında işlem gördü. Yatırımcılar güncel döviz kurlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 19 Ekim güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (19 EKİM 2019)