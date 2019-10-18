Evde bakım aylığı alan vatandaşların maaşların yatırıldığı iller hakkında araştırmaları sürüyor. Evde bakım aylıklarının 40 ilde yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının ödeme sorgulamalarına dair işlemler yapılıyor. Peki, 18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte o illerin listesi...
18 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşlarının Mersin, Sivas, Düzce, Ankara, Tokat, Kırklareli, Sakarya, Samsun, İzmir, Giresun, Hakkari, Balıkesir, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar,Kırıkkale, Antalya, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bilecik, Van, Hatay, Bolu, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Denizli, Zonguldak, Siirt, Konya, Uşak,Bursa,Balıkesir, Elazığ,Ordu, Kırşehir,Çanakkale, Erzurum ve Adana'da yatırıldığı dair haberler geliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.