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  • 18.10.2019 22:15
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 22:15

18 Ekim yatan iller hangileri? İşte Ekim ayı evde bakım aylığı sorgulama işlemi...

18 Ekim Cuma günü bakım maaşı alan vatandaşlar aylıkların hangi illerde yatırıldığını merak ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında konu hakkında araştırmalarına devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılan bakım maaşlarının 40 ilde yatırıldığı belirtiliyor. Peki, 18 Ekim yatan iller hangileri? İşte Ekim ayı evde bakım aylığı sorgulama işlemi...

18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım aylığı alan vatandaşların maaşların yatırıldığı iller hakkında araştırmaları sürüyor. Evde bakım aylıklarının 40 ilde yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının ödeme sorgulamalarına dair işlemler yapılıyor. Peki, 18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte o illerin listesi...

18 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının Mersin, Sivas, Düzce, Ankara, Tokat, Kırklareli, Sakarya, Samsun, İzmir, Giresun, Hakkari, Balıkesir, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar,Kırıkkale, Antalya, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bilecik, Van, Hatay, Bolu, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Denizli, Zonguldak, Siirt, Konya, Uşak,Bursa,Balıkesir, Elazığ,Ordu, Kırşehir,Çanakkale, Erzurum ve Adana'da yatırıldığı dair haberler geliyor.

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